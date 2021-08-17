Выставка графики XVIII—XIX веков откроется 20 августа в Краснодаре

Выставка графики XVIII—XIX веков откроется 20 августа в Краснодарском краевом выставочном зале. Она получила название «Золотой век».

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На экспозиции представлено более 140 работ из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Нидерландов и Австралии.

Это, в частности, копии гравюр Дюрера, Рембрандта, Рафаэля, Рубенса и других художников, выполненных мастерами XVIII—XIX веков.

Выставка будет открыта до 17 октября.

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