Выставка графики XVIII—XIX веков откроется 20 августа в Краснодаре
- © kultura.krasnodar.ru
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
На экспозиции представлено более 140 работ из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Нидерландов и Австралии.
Это, в частности, копии гравюр Дюрера, Рембрандта, Рафаэля, Рубенса и других художников, выполненных мастерами XVIII—XIX веков.
Выставка будет открыта до 17 октября.
Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с ФАН рассказала о выставке «Илья Репин: известный и неизвестный».