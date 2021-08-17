Метеоролог Старков рассказал, когда наступит осень в России

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Ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков рассказал, когда наступит осень в России.
Метеоролог Старков рассказал, когда наступит осень в России
  • © Владимир Федоренко / РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что календарное лето заканчивается через пару недель, а за смену сезонов в метеорологии принято считать устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку +15 °C.

«Я, наверное, ещё подолью масла в огонь этих неприятных эмоций. Поскольку сейчас очень тепло — и нетипично тепло для этого времени, то переход от жаркого лета к прохладной осени будет достаточно резким», — отметил эксперт.

По его словам, атмосфера начинает перестраиваться: над Северной Европой формируется обширная и глубокая область пониженного давления.

«Через пару дней раннюю осень встретят на северо-западе России, в частности в Санкт-Петербурге. А ещё через четыре-пять дней осень заявит о себе уже в Центральной России», — добавил Старков.

Ранее климатолог Нина Зайцева, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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