Вильфанд заявил, что жара в Москве спадёт 19 августа

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жаркая погода в Москве во второй половине недели сменится незначительным понижением температуры и небольшими осадками.

По его словам, в среду, 18 августа, температура в Москве сохранится на уровне от 27 до 29 °С, несмотря на облачную погоду и лёгкий дождь в первой половине дня.

«В четверг ночью и днём уже достаточно сильный дождь, облачно, давление понизится и температура заметно понизится, максимальное значение — +22...+24 °С, но и этот температурный фон будет выше нормы примерно на 3 °С», — цитирует Интерфакс Вильфанда.

Ранее Вильфанд в беседе с ФАН рассказал об изменении погоды в Москве и Санкт-Петербурге.