Вильфанд заявил, что жара в Москве спадёт 19 августа
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По его словам, в среду, 18 августа, температура в Москве сохранится на уровне от 27 до 29 °С, несмотря на облачную погоду и лёгкий дождь в первой половине дня.
«В четверг ночью и днём уже достаточно сильный дождь, облачно, давление понизится и температура заметно понизится, максимальное значение — +22...+24 °С, но и этот температурный фон будет выше нормы примерно на 3 °С», — цитирует Интерфакс Вильфанда.
Ранее Вильфанд в беседе с ФАН рассказал об изменении погоды в Москве и Санкт-Петербурге.