Объявлена культурная программа ВЭФ-2021

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Для участников и гостей Восточного экономического форума подготовлена культурная программа.
Объявлена культурная программа ВЭФ-2021
  • © пресс-офис ВЭФ

Об этом сообщает kp.ru.

«ВЭФ способствует не только бизнес-сотрудничеству, но и налаживанию культурного обмена, продвижению гуманитарных связей. Гости форума традиционно имеют возможность познакомиться не только с культурными особенностями народов Дальнего Востока, но и признанными шедеврами мирового искусства», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

В частности, запланированы выставки в Приморской государственной картинной галерее. Среди них — «Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло» и «Русское искусство. От иконы до авангарда».

Также подготовлена экспозиция «Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI—XXI веков из собрания Государственного Эрмитажа».

На 3 сентября запланирован вечер классической музыки — выступит народная артистка России оперная певица Хибла Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра.

Кроме того, программа включает экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, показы кинофильмов.

Ещё одно мероприятие — выставка «Улица Дальнего Востока».

Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.

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