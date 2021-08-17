Умер писатель Виктор Строгальщиков

Умер писатель, почётный гражданин Тюменской области Виктор Строгальщиков.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Губернатор региона Александр Моор выразил соболезнования в связи с кончиной Строгальщикова.

«Тюменская область понесла тяжёлую утрату: умер известный журналист, писатель, почётный работник культуры и искусства Тюменской области Виктор Леонидович Строгальщиков. Он обладал огромным творческим потенциалом. Был одним из основателей газет «Тюменские ведомости», «Тюменские известия» и множества других газетных, журнальных и книжных проектов», — заявил Моор.

По его словам, книги Строгальщикова снискали уважение и любовь читателей всей страны.

Как отметил Моор, смерть писателя — невосполнимая утрата для тюменской культуры.

Строгальщиков родился в 1950 году.

Работал журналистом в печатных СМИ, на радио и телевидении. В 2007 году романы «Слой» с продолжениями «Край» и «Стыд» вышли в финал премии «Большая книга».

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