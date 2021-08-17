Синоптик предупредила о жаре +30 °C в Москве в ближайшие два дня

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Ангелина Шурпина
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптик предупредила о жаре +30 °C в Москве в ближайшие два дня
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Начало недели радует нас тёплой, даже жаркой погодой. Сегодня в Москве температура воздуха превысит отметку +30 °C, завтра она приблизится к +30 °C. Но если сегодняшний и вчерашний день обошлись без осадков, то завтра уже во второй половине дня местами может собраться кратковременный дождь, возможна гроза», — заявила специалист.

По словам синоптика, такая погода связана с приближением холодного атмосферного фронта, который и будет определять погоду практически весь четверг.

«В четверг, 19 августа, погода будет облачная, возможна гроза, ночь ещё довольно тёплая. В Москве +17…+19 °C, а вот дневная температура будет значительно ниже, чем накануне. В городе — +22…+24 °C, по области — +20…+25 °C, южный ветер сменится северо-западным», — рассказала она.

Синоптик отметила, что в конце недели ожидается погода с переменной облачностью, местами возможны кратковременные дожди.

«Ночная температура станет постепенно понижаться. Если в четверг она будет +14…+16 °C, то уже к воскресенью она понизится до +12…+13 °C, это же произойдёт и с дневной температурой. В пятницу в Москве ещё +23…+25 °C, в воскресенье — около +20 °C. Температура воздуха станет постепенно приближаться к климатической норме. В начале недели она выше климатической нормы на 7 °C», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось о том, что 17 августа в Москве ожидается до +32 °С.

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