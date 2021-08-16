В театре «Геликон-опера» рассказали о подготовке к открытию нового сезона

В московском музыкальном театре «Геликон-опера» рассказали о подготовке к открытию нового сезона.

Об этом сообщает ОТР.

Постановку «Евгений Онегин» сыграют в подмосковных городах Серпухов, Дмитров и Сергиев Посад в рамках фестиваля «Русская опера у стен монастыря».

В самом театре сезон откроют 31 августа гала-концертом «Бал княгини Шаховской».

На октябрь запланирована премьера оперы современного израильского композитора Гиля Шохата «Альфа & Омега».

«Альфа & Омега» — это большая опера с огромным количеством неимоверно красивой музыки, участием хора, солистов, оркестра. Вся труппа занята полностью. Практически шесть месяцев мы работали с коучем по ивриту, и надеюсь, публика московская оценит наши старания», — заявил Илья Ильин, заместитель генерального директора театра.

В 2022 году в репертуаре «Геликон-оперы» появится ещё три постановки — «Аида», «Остров Тюлипатан» и «Богема».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Дом-музей Антона Чехова в Ялте проведёт фестиваль любительских театров.