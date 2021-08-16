Певец Феликс Царикати рассказал, как начинал карьеру

Певец, актёр, заслуженный артист России Феликс Царикати рассказал, как начинал карьеру.

«Я, наверное, начал раньше петь, чем говорить, и другой профессии я себе не представлял никогда. На вопрос: «Кем ты будешь?» я всегда говорил: «Буду Муслимом Магомаевым». Но потом это превратилось в шутку, я говорил: «Муслим Магомаев из меня не получился, но Царикати получился неплохой», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, мечта сбылась, и это главное счастье в жизни —когда человек занимается своим делом.

Артист также поделился воспоминаниями о детстве.

«Моей младшей сестре купили гармошку, она буквально два дня ею позанималась и забросила. Мне было лет шесть, а ей тогда годика четыре. Я взял гармошку и начал слушать радио и подбирать все осетинские песни, кабардинские на гармошке. Уже в 10—11 лет меня стали приглашать на свадьбы, чтобы играл на гармошке, а люди танцевали. Я пел, играл, танцевал и был очень счастлив», — рассказал он.

Как добавил Царикати, он очень любил играть и приносить людям радость.

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