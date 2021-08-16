Петербург возглавил рейтинг популярных направлений для путешествий в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Как отметили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, интерес путешественников вызван возможностью познакомиться с коллекциями всемирно известных музеев, уникальной архитектурой дворцов и храмов.
Также путешественников интересуют яркие культурные мероприятия, в том числе мирового масштаба. Онлайн-трансляцию фестиваля огня «Рождественская звезда» в 2021 году, например, посмотрели более 1,7 млн человек из 140 стран.
Ранее, как сообщало ФАН, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.