Петербург возглавил рейтинг популярных направлений для путешествий в августе

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Санкт-Петербург возглавил рейтинг популярных направлений для путешествий в августе. С июля спрос на аренду жилья в городе вырос на 36%. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Ялта, выяснили аналитики сервиса «Суточно.ру».
Петербург возглавил рейтинг популярных направлений для путешествий в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, интерес путешественников вызван возможностью познакомиться с коллекциями всемирно известных музеев, уникальной архитектурой дворцов и храмов.

Также путешественников интересуют яркие культурные мероприятия, в том числе мирового масштаба. Онлайн-трансляцию фестиваля огня «Рождественская звезда» в 2021 году, например, посмотрели более 1,7 млн человек из 140 стран.

Ранее, как сообщало ФАН, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.

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