Санкт-Петербург возглавил рейтинг популярных направлений для путешествий в августе. С июля спрос на аренду жилья в городе вырос на 36%. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Ялта, выяснили аналитики сервиса «Суточно.ру».

Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, интерес путешественников вызван возможностью познакомиться с коллекциями всемирно известных музеев, уникальной архитектурой дворцов и храмов.

Также путешественников интересуют яркие культурные мероприятия, в том числе мирового масштаба. Онлайн-трансляцию фестиваля огня «Рождественская звезда» в 2021 году, например, посмотрели более 1,7 млн человек из 140 стран.

Ранее, как сообщало ФАН, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.