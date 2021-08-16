Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Воздух днём будет прогреваться до +33 °С. Спадёт жара только к выходным.
Установится четвёртый класс горимости леса, местами — чрезвычайный, пятый класс. Пожары могут дойти до населённых пунктов и повредить ЛЭП.
В ведомстве напомнили о правилах поведения в период действия особого противопожарного режима. В частности, запрещено посещать леса, заезжать в них на транспортных средствах. Также под запретом разведение костров.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на неделе ожидается жара до +30 °С.