Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Нижегородской области

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Спасатели предупредили о высокой пожароопасности с 17 по 20 августа в Нижегородской области.
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Воздух днём будет прогреваться до +33 °С. Спадёт жара только к выходным.

Установится четвёртый класс горимости леса, местами — чрезвычайный, пятый класс. Пожары могут дойти до населённых пунктов и повредить ЛЭП.

В ведомстве напомнили о правилах поведения в период действия особого противопожарного режима. В частности, запрещено посещать леса, заезжать в них на транспортных средствах. Также под запретом разведение костров.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на неделе ожидается жара до +30 °С.

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