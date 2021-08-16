Собянин рассказал о ценных археологических находках Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил археологов с профессиональным праздником, который отмечался 15 августа, и рассказал о главных археологических артефактах, найденных в столице в последние годы.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра и правительства города.

«Я от всей души поздравляю специалистов, посвятивших себя важнейшей работе возвращения и исследования богатейшего наследия минувших эпох. Москва — настоящий клад для «историков с лопатой»... Только за последние десять лет московские археологи обнаружили порядка 60 тыс. ценных артефактов», — сообщил Собянин.

Так, в Москве в разное время находили керамические сосуды, монеты, изделия из фарфора и цветного металла, керамические игрушки, предметы личностного благочестия, а также воинское вооружение и многое другое.

По словам мэра, крупнейшей археологической площадкой последних лет стало «Зарядье». Например, там был обнаружен уникальный клад — 34 тыс. серебряных копеек XV—XVII веков и берестяная грамота XIV века.

Другой артефакт, ставший одним из самых известных примеров создания археологического музея под открытым небом, — фрагмент каменного основания стены Белого города XVI века на Хохловской площади.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в исторической части Калининграда на острове Иммануила Канта при строительстве моста через реку Новая Преголя вскрыли старинную каменную кладку XIV века — руины крепостной стены города Кнайпхоф.