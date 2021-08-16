В ХМАО на неделе ожидается жара до +30 °С

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Специалисты Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) сообщили, что в регионе ожидается пасмурная неделя с дождями и грозами. Не исключено также повышение температуры воздуха до +30 °С.
В ХМАО на неделе ожидается жара до +30 °С
  • Pixabay

Об этом пишет URA.RU.

«Погода 16 августа — преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура днём — до +26 °С. 17 и 18 августа в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, умеренный. Преобладающая температура воздуха ночью опустится до +10 °С, днём — до +25 °С», — сказано в прогнозе.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в остальные дни в регионе ожидается солнечная погода с потеплением до +30 °С к концу недели.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов в эфире телеканала «360» спрогнозировал рост числа наводнений в мире.

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