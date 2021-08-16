В Башкирии прокомментировали ситуацию с природными пожарами

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В Башкирии прогнозируют разные классы пожароопасности в регионе, в том числе и чрезвычайный, сообщили в региональном МЧС.
В Башкирии прокомментировали ситуацию с природными пожарами
  • РИА Новости

Об этом пишет mkset.ru.

Также уточняется, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано шесть очагов природных пожаров в Зианчуринском, Бурзянском, Абзелиловском, Белорецком и Учалинском районах на площади 65,1 га.

Три очага природного пожара на площади 5,3 га ликвидированы.

Как добавили в МЧС, в республике продолжают действовать десять очагов природных пожаров на общей площади 1553,8 га — в Хайбуллинском, Бурзянском, Зианчуринском, Баймакском, Учалинском, Белорецком и Абзелиловском районах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продлили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.

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