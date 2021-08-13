Дирижёр Кери-Линн Уилсон рассказала, чем занималась в пандемию

Дирижёр Кери-Линн Уилсон рассказала, чем занималась во время пандемии.

«Сначала, когда объявили, что театры и концертные залы закрываются, было очень страшно. У меня возникло ощущение, что моё сердце остановили. Потому что, кроме музыки, искусства, в моей жизни никогда не было других интересов. Все мои страсти всегда были связаны исключительно с культурой», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам Уилсон, она занялась большим проектом, изучала тетралогию Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».

«Я никогда не дирижировала этой оперой, поэтому весь карантин оказалась очень занята и смогла избежать серьёзной депрессии», — пояснила дирижёр.

Как отметила Уилсон, также она создала десять просветительских программ в онлайн-формате, которые предназначены для тех, кто мало что знает о дирижёрской профессии.

Ранее художник Покрас Лампас в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о влиянии пандемии на творчество.