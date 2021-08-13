Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ЯНАО

Синоптики рассказали о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе 14 и 15 августа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В субботу будет облачно, +27 °С, местами +17 °С. В некоторых районах ожидается небольшой дождь, местами туман. Порывы ветра достигнут 17 м/с.

В воскресенье прогнозируется +22...+27 °С. На западе региона осадков не ожидается, но в других районах возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, порывы до 20 м/с.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды и ветер до 17 м/c в Татарстане.