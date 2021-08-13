Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ЯНАО

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе 14 и 15 августа.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ЯНАО
  • @MchsRussia
  • Twitter

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В субботу будет облачно, +27 °С, местами +17 °С. В некоторых районах ожидается небольшой дождь, местами туман. Порывы ветра достигнут 17 м/с.

В воскресенье прогнозируется +22...+27 °С. На западе региона осадков не ожидается, но в других районах возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, порывы до 20 м/с.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды и ветер до 17 м/c в Татарстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить