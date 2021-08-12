Московский центр реабилитации диких животных принял 28 новых питомцев

Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы принял в июле 28 новых питомцев. Общее число обитателей достигло 549.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя руководителя департамента Дениса Алексеева.

В центре содержатся, к примеру, крокодил, тигр, дикобраз хохлатый, два африканских льва, черепахи, разные виды попугаев.

Чаще всего в центр привозят животных, от которых отказались или которых выбросили на улицу владельцы. Также есть питомцы, которых изъяли из незаконного оборота.

Тех, кому удалось помочь, выпускают на волю.

«Но не все животные могут восстановиться и вновь адаптироваться к условиям естественной среды обитания. Некоторые навсегда остаются в центре реабилитации под присмотром специалистов», — сказал Алексеев.

Ранее ОТР сообщало, что в Ладожское озеро выпустили ещё пять спасённых нерп.