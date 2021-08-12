На портал «Узнай Москву» добавили посвящённый Достоевскому маршрут

На портал «Узнай Москву» добавили маршрут с аудиогидом «Достоевский в Москве: детство на Божедомке».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Во время прогулки по данному маршруту можно увидеть улицы и здания, связанные с детскими и юношескими годами Фёдора Достоевского. Многие дома — объекты культурного наследия.

«В этом году отмечается 200-летие со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Большую часть жизни он прожил в Санкт-Петербурге. Именно там он состоялся как писатель и создал многие свои произведения. Однако родился будущий классик русской и мировой литературы в Москве. В ней он прожил до 16 лет», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в записи аудиогида участвовали дети в возрасте от 5 до 16 лет.

Общая протяжённость маршрута — 6 км. На прогулку потребуется чуть более часа.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.