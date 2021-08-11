Актриса Анна Демидова рассказала о своей героине в сериале «Новенький».

«В первом сезоне моя Соня — такой маленький чертёнок. Когда у человека проблемы в семье, это всё выливается на окружающих, она думает об этом, переживает, и это грызёт её изнутри. Но её одноклассники и знакомые не понимают, что причины поведения Сони кроются в семье», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, у героини всё накапливалось внутри, и она вела себя как хотела, более того, чувствовала себя безнаказанной из-за отца-полицейского.

Как отметила Демидова, во втором сезоне Соня меняется, и она понимает, что люди не враги и не предатели.

«И ей показывают, как тяжело было тому, кого она раньше сама травила», — добавила актриса.

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