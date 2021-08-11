В Подмосковье оштрафовали владельцев более 900 участков за борщевик

Жителей Московской области, проигнорировавших борьбу с борщевиком на личных участках, оштрафовали на 75,5 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, штрафы получили владельцы более 900 участков.

«Инспекторы с начала сезона осмотрели более 10,2 тыс. земельных участков. На 7,3 тыс. из них обнаружили очаги борщевика», — сказала она.

По словам Адигамовой, меры приняли только на 2 тыс. из проверенных летом земель.

«Данные по всем участкам передаются в административные комиссии для начисления штрафов», — добавила она.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщал, что в рамках реализации третьего этапа борьбы с борщевиком в Подмосковье обработали более 6 тыс. га земли.