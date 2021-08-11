Метеоролог Малинин рассказал о способности петербургской дамбы выдержать подъём уровня Мирового океана

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Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал о способности петербургской дамбы выдержать подъём уровня Мирового океана.
Метеоролог Малинин рассказал о способности петербургской дамбы выдержать подъём уровня Мирового океана
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«В настоящий момент скорость подъёма составляет 3,3 мм в год, но через 10 лет она может увеличиться до 5,5 мм. Это означает, что уровень Мирового океана к 2100 году может возрасти от 50 см до 1 м. Однако технологии создания дамбы опередили время далеко вперёд, и от наводнений КЗС будет спасать город ещё довольно долго», — заявил Малинин в беседе с «Петербургским дневником».

Теоретически дамба способна выдержать подъём воды выше пяти метров, а такое может случиться примерно раз в несколько тысяч лет. Риск возникает только из-за необходимости открывать дамбу, чтобы пропустить суда, добавил учёный.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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