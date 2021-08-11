Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие дни.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие дни
  • РИА Новости

«Ситуация начнёт меняться в пятницу. Дождливые дни — среда и четверг, но в пятницу осадков уже заметно меньше, а в выходные дни будет преобладать область высокого давления, переменная облачность, солнца станет гораздо больше, и температура повысится до 24—26 °С», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, «в начале следующей недели тоже будет 24—26 °С».

Он отметил, что «это совершенно летняя погода».

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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