Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Reuters

Отмечается, что эпицентр стихии располагался на расстоянии 124 км к юго-западу от города Мати. Очаг залегал на глубине 9 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 у берегов Индонезии.