Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр стихии располагался на расстоянии 124 км к юго-западу от города Мати.
Очаг залегал на глубине 9 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 у берегов Индонезии.
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