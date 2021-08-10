В аналитическом центре Zecurion рассказали, как обезопасить себя от новых киберугроз

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как обезопасить себя от новых киберугроз.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что злоумышленники постоянно разрабатывают новые векторы атак и новые инструменты.

«Нет какого-то универсального средства и единой пилюли, серебряной пули (и всё что угодно назовите). Всегда нужно действовать в соответствии с ситуацией», — отметил эксперт.

По его словам, пользователям мессенджеров, например, нужно включать режим скепсиса и не открывать непонятные ссылки.

Обнаружить, что персональные и конфиденциальные данные похищают, почти невозможно, но если пользователю это удалось, он может обратиться к специалисту по информационной безопасности и сбросить настройки гаджета, вернув их к заводским.

Ульянов добавил, что перед сбросом данных лучше сохранить их в облаке, чтобы впоследствии вернуть в чистый телефон.

Ранее руководитель отдела компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв в беседе с «Известиями» рассказал, как отличить фишинговый сайт от настоящего.