В аналитическом центре Zecurion рассказали, как обезопасить себя от новых киберугроз
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В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что злоумышленники постоянно разрабатывают новые векторы атак и новые инструменты.
«Нет какого-то универсального средства и единой пилюли, серебряной пули (и всё что угодно назовите). Всегда нужно действовать в соответствии с ситуацией», — отметил эксперт.
По его словам, пользователям мессенджеров, например, нужно включать режим скепсиса и не открывать непонятные ссылки.
Обнаружить, что персональные и конфиденциальные данные похищают, почти невозможно, но если пользователю это удалось, он может обратиться к специалисту по информационной безопасности и сбросить настройки гаджета, вернув их к заводским.
Ульянов добавил, что перед сбросом данных лучше сохранить их в облаке, чтобы впоследствии вернуть в чистый телефон.
Ранее руководитель отдела компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв в беседе с «Известиями» рассказал, как отличить фишинговый сайт от настоящего.