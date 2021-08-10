Комик Соболев рассказал о темах для шуток

Комик, резидент Comedy Club Илья Соболев рассказал о темах для шуток.

«Можно шутить обо всём, но смотря как это делать и когда», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, есть вещи, о которых шутить можно, но некоторые делают это очень плохо, шутят так, что это кажется оскорблением.

«Так что всё зависит от места и времени. Я лично не знаю ни одной запретной темы, кроме тех, которые устанавливают те, кто не хочет слушать какие-то шутки», — отметил Соболев.

Как добавил комик, сам он в последнее время часто занимается самоцензурой, чтобы не обидеть слушателя.

Ранее актриса Валентина Мазунина в беседе с газетой «Известия» рассказала о своей роли в комедии «Стендап под прикрытием».