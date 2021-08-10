В Ладожское озеро выпустили ещё пять спасённых нерп
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Об этом сообщает ОТР.
За животными ухаживали в Центре сохранения морских млекопитающих в петербургском Репине. Когда нерп нашли, они находились в тяжёлом состоянии.
Их вес составлял немногим более 4 кг. К настоящему времени животные весят около 20 кг.
По мнению специалистов, нерпы полностью готовы к самостоятельной жизни.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.