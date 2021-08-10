В Ладожское озеро выпустили ещё пять спасённых нерп

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В Ладожское озеро выпустили ещё пять спасённых нерп, прошедших реабилитацию.
В Ладожское озеро выпустили ещё пять спасённых нерп
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ОТР.

За животными ухаживали в Центре сохранения морских млекопитающих в петербургском Репине. Когда нерп нашли, они находились в тяжёлом состоянии.

Их вес составлял немногим более 4 кг. К настоящему времени животные весят около 20 кг.

По мнению специалистов, нерпы полностью готовы к самостоятельной жизни.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.

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