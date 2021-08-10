Синоптики предупредили о резком похолодании в ХМАО

Синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха до +3 °С в ночное время в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура ночью при прояснении до +3 °С, днём поднимется до +23 °С», — заявили синоптики.

По прогнозу, резкое снижение температуры в ночное время продолжится до 13 августа.

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