Синоптики предупредили о резком похолодании в ХМАО

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Синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха до +3 °С в ночное время в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Синоптики предупредили о резком похолодании в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура ночью при прояснении до +3 °С, днём поднимется до +23 °С», — заявили синоптики.

По прогнозу, резкое снижение температуры в ночное время продолжится до 13 августа.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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