Синоптики предупредили о резком похолодании в ХМАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура ночью при прояснении до +3 °С, днём поднимется до +23 °С», — заявили синоптики.
По прогнозу, резкое снижение температуры в ночное время продолжится до 13 августа.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.