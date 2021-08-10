Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Атлантическом океане
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 на дне Атлантического океана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в восточной чатси Северо-Атлантического хребта.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Перу.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube