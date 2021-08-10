Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Атлантическом океане

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 на дне Атлантического океана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в восточной чатси Северо-Атлантического хребта. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Перу.