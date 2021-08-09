Объявлены итоги заявочной кампании первого конкурса президентских грантов

Президентский фонд культурных инициатив объявил итоги заявочной кампании первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

С 15 июня по 6 августа зарегистрировались более 38 тыс. авторов из 84 субъектов. Итоговое число оформленных и поданных заявок — 12 460 из 83 регионов.

Среди лидеров (свыше 200 проектов от каждой территории) — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Белгородская, Московская, Свердловская, Самарская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Иркутская и Тюменская области, Башкирия, Республика Саха (Якутия), Удмуртия и Татарстан.

Проекты подавались в восьми тематических направлениях. Наибольшей популярностью пользовались «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей», «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность», «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий».

Ранее НСН проинформировала, что в мае состоялся приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций.