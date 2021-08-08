В Сочи объявлено штормовое предупреждение, возможен сход селей

Силы и средства в Сочи приведены в режим повышенной готовности из-за ливней с грозами, сохраняется риск подъёма уровня воды в реках и схода селевых потоков, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

Об этом он сообщил на своём Telegram-канале.

«В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В соответствии с ним, сегодня до конца дня, а также до конца суток 9 августа на территории курорта наблюдается комплекс неблагоприятных погодных явлений», — написал мэр Сочи.

Синоптики ранее предупредили о возможном граде и шквалистом ветре с порывами до 24 м/с в городе.

«На реках вероятен подъём уровня воды, местами он может достичь неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей малого объёма. Все силы и средства города находятся в режиме повышенной готовности», — добавил Копайгородский.

В Сочи работает оперштаб, подрядные организации внутригородских районов готовы оперативно принять участие в ликвидации возможных последствий непогоды.

В ГУ МЧС по Республике Крым ранее сообщили, что днём 7 августа, в течение суток 8 августа на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20—25 м/с.