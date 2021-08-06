Эксперт рассказал о мерах безопасности на охоте

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Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш рассказал о мерах безопасности на охоте.
Эксперт рассказал о мерах безопасности на охоте
  • © РИА Новости / Андрей Шапран

В беседе с «Радио 1» он напомнил, что нужно проявлять осторожность, быть бдительными.

Как отметил эксперт, оружие следует заряжать только на охоте, разряжать при выходе из леса, не перевозить заряженное оружие в автомобиле, носить оружие нужно только дулом вверх.

«Где охотиться, каждый выбирает сам. Классическая для Подмосковья территория — Шатурский городской округ. Это болотистый район, там больше определённых видов птиц. Тем не менее сейчас везде в Московской области хватает диких птиц. Есть и охотхозяйства, и открытые пространства», — заявил Латыш.

Ранее спасатель, сотрудница МЧС Ксения Власкина в беседе с «Общественной службой новостей» дала рекомендации по защите от медведей в дикой природе.

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