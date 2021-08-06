Опрос показал, сколько россияне тратят на домашних животных

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Более трети россиян тратят на домашних питомцев до 3 тыс. рублей ежемесячно, говорится в исследовании сети зоомагазинов «Четыре лапы».
Опрос показал, сколько россияне тратят на домашних животных
  • Pixabay

Об этом пишет «Радио 1».

«По состоянию на июль 2021 года 36% владельцев домашних животных признали, что тратят на уход за питомцем в месяц до 3 тыс. рублей», — заявили эксперты.

Как рассказали 30% опрошенных, они тратят на своих питомцев от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц. Ещё 14% респондентов расходуют до 7 тыс. рублей.

Также выяснилось, что более двух третей участников исследования держат дома кошку, 46% — собаку, 8% — грызунов, 7,8% — рыб, 6,1% — птиц, 3% — рептилий.

Ранее президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации Сергей Середа в беседе с kp.ru рассказал, как уберечь домашнее животное от теплового удара в жаркую погоду.

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