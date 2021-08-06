Умерла актриса Галина Короткевич

В Санкт-Петербурге умерла народная артистка РСФСР Галина Короткевич, ей было 99 лет.

Об этом сообщают «Невские новости».

Соболезнования в связи со смертью артистки выразил губернатор Александр Беглов.

«Галина Петровна была не только продолжательницей лучших традиций ленинградского-петербургского театра, но и хранительницей блокадной памяти. В годы войны она выступала в фронтовых бригадах — на Пулковских высотах, в Синявине, на Дороге жизни», — заявил он.

По его словам, более 70 лет Короткевич посвятила Новому театру и Театру им. В.Ф. Комиссаржевской, сыграла запоминающиеся роли в кино.

Как отметил Беглов, яркие образы в классике и современных пьесах принесли актрисе широкую известность.

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