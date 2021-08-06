Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 92,5 км от города Хасаки, расположенного на острове Хонсю.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в море Банда в Тихом океане.
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