Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Японии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 92,5 км от города Хасаки, расположенного на острове Хонсю.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в море Банда в Тихом океане.