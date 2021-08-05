В долине реки Чертановки в Москве появится новый экомаршрут

Короткая ссылка
В районе Москворечье-Сабурово появится новый экомаршрут. Его оборудуют в долине реки Чертановки.
В долине реки Чертановки в Москве появится новый экомаршрут
  • © mos.ru

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Работы пройдут в рамках благоустройства парка на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина.

«Специалисты уже очистили и укрепили берега реки, установили металлический каркас на сваях для создания прогулочного маршрута. Сейчас вдоль берега обустраивают деревянные пешеходные мостики и настилы», — отмечается в сообщении.

Также будет оборудована смотровая площадка.

Парке создадут 16 зон для пикника, одну детскую и две спортивные площадки, места для отдыха со скамейками, площадку для выгула собак.

Кроме того, предусмотрено дополнительное озеленение.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в сервисе Russpass появился список экомаршрутов по московским паркам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить