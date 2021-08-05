В долине реки Чертановки в Москве появится новый экомаршрут

В районе Москворечье-Сабурово появится новый экомаршрут. Его оборудуют в долине реки Чертановки.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Работы пройдут в рамках благоустройства парка на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина.

«Специалисты уже очистили и укрепили берега реки, установили металлический каркас на сваях для создания прогулочного маршрута. Сейчас вдоль берега обустраивают деревянные пешеходные мостики и настилы», — отмечается в сообщении.

Также будет оборудована смотровая площадка.

Парке создадут 16 зон для пикника, одну детскую и две спортивные площадки, места для отдыха со скамейками, площадку для выгула собак.

Кроме того, предусмотрено дополнительное озеленение.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в сервисе Russpass появился список экомаршрутов по московским паркам.