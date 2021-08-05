Спасатели предупредили об усилении шквалистого ветра до 25 м/с в Челябинской области
- @MchsRussia
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
В отдельных районах возможны сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный.
Также ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.
«Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», — отметили в ведомстве.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане продлили штормовое предупреждение.