Спасатели предупредили об усилении шквалистого ветра до 25 м/с в Челябинской области

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области до конца суток 5 августа, а также ночью и днём 6 августа.
Спасатели предупредили об усилении шквалистого ветра до 25 м/с в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

В отдельных районах возможны сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный.

Также ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

«Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», — отметили в ведомстве.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане продлили штормовое предупреждение.

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