В конкурсную программу фестиваля «Короче» вошло 36 работ
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу.
Фестиваль состоится 20—22 августа в Калининграде в очном формате.
«Программа собралась очень объёмная и разножанровая», — заявила член отборочной комиссии Надежда Королёва.
Она отметила, что будут представлены комедии, мелодрамы, документалки, остросоциальные ленты и картины в жанре мокьюментари.
Ранее актриса Татьяна Борисова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».