В конкурсную программу фестиваля «Короче» вошло 36 работ

В конкурсную программу фестиваля короткометражного кино «Короче» вошло 36 работ.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу.

Фестиваль состоится 20—22 августа в Калининграде в очном формате.

«Программа собралась очень объёмная и разножанровая», — заявила член отборочной комиссии Надежда Королёва.

Она отметила, что будут представлены комедии, мелодрамы, документалки, остросоциальные ленты и картины в жанре мокьюментари.

Ранее актриса Татьяна Борисова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».