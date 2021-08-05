В сети покажут сериал с Лизой Янковской в главной роли

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Мини-сериал «Пропавшая» с Лизой Янковской в главной роли выйдет 9 сентября на платформе «КиноПоиск HD».
В сети покажут сериал с Лизой Янковской в главной роли
  • Кадр из мини-сериала «Пропавшая»
  • © КиноПоиск HD

Режиссёром ленты выступил номинант на «Оскар» Вадим Перельман («Уроки фарси», «Дом из песка и тумана»). Оператор картины — лауреат Каннского кинофестиваля Владислав Опельянц («Петровы в гриппе»).

По сюжету в доме Гарберов внезапно появляется пропавшая десять лет назад дочь. Что происходило с ней всё это время, девушка не помнит. Отец не верит в реальность происходящего, хотя мать готова признать ребёнка.

«Лена Гарбер — жертва обстоятельств, ребёнок со сломанной судьбой, добрый олень из сказки или фея Карабос. Иногда было сложно держать в себе эти разные полярности: детскую наивность и какую-то разрушительную тьму одновременно. Сложно, но в то же время интересно создавать человека, в котором живёт сразу много сущностей», — говорит о своей героине Лиза Янковская. Для артистки это первая главная роль в кино.

Генеральный продюсер проекта Данила Шарапов рассказал, что ленту снимали во время пандемии и кинематографисты столкнулись с некоторыми трудностями: съёмки пришлось перенести из Москвы в Минск, также работа приостанавливалась из-за протестов. Однако производство удалось успешно завершить.

В день премьеры зрителям будут доступны все четыре серии.

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