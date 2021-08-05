Сериал «Маньячелло» выйдет на экраны в августе

Премьера многосерийной чёрной комедии «Маньячелло» состоится на телеканале ТНТ 16 августа. Об этом RT сообщили в пресс-службе телеканала.

В ленте рассказывается о персонаже с радикальной одержимостью классической литературой.

«В бурятском посёлке Сосновка творятся странные вещи: на рельсах лежит труп электрика с отрезанной головой, облитый маслом; полгода назад на улице зарубили топором старушку прямо в темечко, а в гостинице нашли повешенного поэта. Но местные полицейские в упор не видят литературных мотивов преступлений и списывают их на мелкий криминал и бытовуху», — объяснили RT в пресс-службе.

Отмечается, что Тимофей, который оформляет убийства в виде иллюстраций к мировой литературе, страдает и сходит с ума из-за того, что в Сосновке его не понимают. Ситуация меняется, когда в посёлок из города приезжает эрудированная женщина-следователь Ольга.

«Нам настолько понравился сценарий, что мы впервые в жизни спродюсировали сериал про маньяка. Мы никогда не делали этого до «Маньячелло» и вряд ли будем после. Ядерное сочетание бурятских реалий, великой русской литературы и юмора не оставило нам шанса остаться в стороне от этого талантливого проекта. Надеемся, широкий зритель разделит с нами любовь к игре в классику и считает заложенную в сериал иронию. В «Маньячелло» есть и терапевтический эффект — ты смотришь, смеёшься и освобождаешься от чего-то плохого внутри тебя», — заявил продюсер Валерий Фёдорович («Эпидемия», «Перевал Дятлова»).

Съёмки проекта проходили в Улан-Удэ и его окрестностях. Режиссёром сериала выступил Жаргал Бадмацыренов, он же исполнил в ленте одну из ролей.