В сервисе Russpass появился список экомаршрутов по московским паркам

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В сервисе Russpass появился список экологических маршрутов по московским паркам.
В сервисе Russpass появился список экомаршрутов по московским паркам
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Например, увидеть редких птиц и пройти природными тропами можно во время прогулки по заказнику «Воробьёвы горы».

Посетителям музея-заповедника «Царицыно» предлагается маршрут «Царицынский терренкур». В список попала и тропа здоровья в парке «Сокольники».

Разнообразные маршруты также доступны в Измайловском парке.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

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