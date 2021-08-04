В сервисе Russpass появился список экомаршрутов по московским паркам
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Например, увидеть редких птиц и пройти природными тропами можно во время прогулки по заказнику «Воробьёвы горы».
Посетителям музея-заповедника «Царицыно» предлагается маршрут «Царицынский терренкур». В список попала и тропа здоровья в парке «Сокольники».
Разнообразные маршруты также доступны в Измайловском парке.
Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.