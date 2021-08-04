В сервисе Russpass появился список экомаршрутов по московским паркам

В сервисе Russpass появился список экологических маршрутов по московским паркам.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Например, увидеть редких птиц и пройти природными тропами можно во время прогулки по заказнику «Воробьёвы горы».

Посетителям музея-заповедника «Царицыно» предлагается маршрут «Царицынский терренкур». В список попала и тропа здоровья в парке «Сокольники».

Разнообразные маршруты также доступны в Измайловском парке.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.