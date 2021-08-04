Писатель Горский рассказал, где берёт идеи для книг

Писатель Александр Горский рассказал, где берёт идеи для книг.

«Скажем так, откуда берутся сами идеи, это трудно сформулировать — они просто приходят в голову. У меня очень часто происходит это в момент засыпания, в пограничной точке между сознательным и бессознательным, и наутро ты понимаешь, что мучительно не можешь вспомнить, что же за мысль тебя посетила накануне», — цитирует Горского «Правда.Ру».

По словам писателя, иногда он встаёт и записывает пришедшее в голову, иначе мысль теряется навсегда.

Если говорить о подробностях и деталях, то должно присутствовать какое-то правдоподобие, отметил Горский.

«Если мы упоминаем какое-то оружие, то мы должны хотя бы знать, сколько в нём патронов. Если мы упоминаем какую-то экспертизу, мы должны хотя бы немного представлять терминологию, какие результаты может дать эта экспертиза. И вообще представлять, какая может быть экспертиза», — пояснил писатель.

Он добавил, что сейчас жизнь автора стала гораздо легче: не нужно идти в библиотеку и сидеть там часами, неделями или месяцами, поскольку довольно много источников есть в интернете.

Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.