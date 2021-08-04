Писатель Горский рассказал о заработках в литературе

Писатель Александр Горский рассказал, можно ли заработать на литературе в современной России.

«Я думаю, да, но сугубо теоретически. Заработки зависят, как известно, от тиража: чем он больше, тем больше писатель получает», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

По его словам, тиражи снижаются из года в год в течение последних 15 лет, и эта тенденция вряд ли изменится.

Как отметил Горский, пока большая часть авторов получают довольно смешные деньги, издаваясь тиражами 3—5 тыс. экземпляров.

«Умножьте эту цифру на 10—15 (максимум 20) рублей — и вы получите доход автора от издания книги», — пояснил он.

Горский добавил, что выходом является экранизация, которая позволяет перешагнуть планку «рядового автора».

Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.