Спасатели предупредили о граде и усилении ветра в Крыму в ближайшее время

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В Крыму до конца среды, 4 августа, ожидаются ливни с грозами и град. Объявлено штормовое предупреждение.
Спасатели предупредили о граде и усилении ветра в Крыму в ближайшее время
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, усиление ветра может составить 15—20 м/с.

Как отметили спасатели, во время непогоды высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах ЖКХ, нарушения транспортного сообщения.

Также есть риск падения рекламных щитов, деревьев и обрыва линий электропередачи.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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