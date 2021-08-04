Спасатели предупредили о граде и усилении ветра в Крыму в ближайшее время
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу, усиление ветра может составить 15—20 м/с.
Как отметили спасатели, во время непогоды высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах ЖКХ, нарушения транспортного сообщения.
Также есть риск падения рекламных щитов, деревьев и обрыва линий электропередачи.
Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.