Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в августе

Погода в центральной части России начнёт постепенно переходить на осенний режим в середине августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Рубиконом будет середина месяца. Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, ещё не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию», — цитирует ТАСС Тишковца.

По его словам, температурный режим в первой половине августа в центре России будет выше климатической нормы.

Синоптик также отметил, что в августе норма по количеству осадков в Центральной России будет перевыполнена минимум в 1,5 раза.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.