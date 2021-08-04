Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в августе
«Рубиконом будет середина месяца. Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, ещё не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию», — цитирует ТАСС Тишковца.
По его словам, температурный режим в первой половине августа в центре России будет выше климатической нормы.
Синоптик также отметил, что в августе норма по количеству осадков в Центральной России будет перевыполнена минимум в 1,5 раза.
Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.