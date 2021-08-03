Никас Сафронов высказался о современном российском искусстве
- РИА Новости
«Многие российские художники уподобляются Западу, что неправильно. Нужно владеть классической основой и искать свой путь, используя все возможные средства, например современные технологии», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По словам Сафронова, он говорит ученикам, что необходимо настраиваться на три вещи — профессионализм, обязательность и духовность.
«Во-первых, научитесь работать как Веласкес, а потом делайте как хотите», — сказал художник.
Во-вторых, добавил Сафронов, он советует ученикам быть обязательными, не давать обещаний, которые они не смогут выполнить.
«В-третьих, духовность», — заключил художник.
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