Никас Сафронов высказался о современном российском искусстве

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Художник Никас Сафронов высказался о современном российском искусстве.
Никас Сафронов высказался о современном российском искусстве
  • РИА Новости

«Многие российские художники уподобляются Западу, что неправильно. Нужно владеть классической основой и искать свой путь, используя все возможные средства, например современные технологии», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Сафронова, он говорит ученикам, что необходимо настраиваться на три вещи — профессионализм, обязательность и духовность.

«Во-первых, научитесь работать как Веласкес, а потом делайте как хотите», — сказал художник.

Во-вторых, добавил Сафронов, он советует ученикам быть обязательными, не давать обещаний, которые они не смогут выполнить.

«В-третьих, духовность», — заключил художник.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с ФАН рассказала о выставке «Илья Репин: известный и неизвестный».

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