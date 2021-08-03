В Татарстане объявили штормовое предупреждение

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды вечером во вторник, 3 августа, и в среду, 4 августа.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вечером во вторник ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 15—20 м/с. Локально возможны усиления ветра до 24 м/с.

Такая же погода ожидается в ночь на среду и днём. Скорость ветра может составить 17—22 м/с, местами до 25 м/с.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.