В Татарстане объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Вечером во вторник ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 15—20 м/с. Локально возможны усиления ветра до 24 м/с.
Такая же погода ожидается в ночь на среду и днём. Скорость ветра может составить 17—22 м/с, местами до 25 м/с.
Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.