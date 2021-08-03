В Ленобласти отменили противопожарный режим в лесах

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В Ленинградской области отменили противопожарный режим в лесах.
В Ленобласти отменили противопожарный режим в лесах
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Дрозденко.

«Признать утратившим силу постановление правительства Ленинградской области от 11 июня 2021 года об установлении противопожарного режима», — отмечается в документе.

С 11 июня в регионе, в частности, запрещалось посещать леса, разводить там костры, сжигать траву и мусор, устраивать пикники с мангалами.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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