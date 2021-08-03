Спасатели предупредили об аномальной жаре в Пермском крае

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Спасатели предупредили об аномальной жаре в среду, 4 августа, в Пермском крае.
Спасатели предупредили об аномальной жаре в Пермском крае
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, ожидается до +30...+35 °С, местами по югу +36 °С.

Как напомнили в ведомстве, жаркая погода повышает вероятность возникновения пожаров. Во время аномальной жары рекомендуется избегать долгого нахождения под солнцем, чаще проветривать помещение.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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