Николай Бурляев рассказал о съёмках фильма «Иваново детство»

Народный артист России Николай Бурляев 3 августа празднует 75-летие. В честь юбилея «Российская газета» опубликовала выдержки из интервью артиста разных лет.

В частности, Бурляев рассказал о съёмках фильма «Иваново детство» Андрея Тарковского.

«Когда мы снимали «Иваново детство», ко мне не было никаких снисхождений! Он общался со мной как со взрослым, готовил к тому, что сейчас у меня будут самые, может быть, трудные сцены в моей жизни. Я играл войну. Я проживал войну. Я долго не знал, что он ко мне так положительно отнёсся с самого начала. Наоборот, долго не был уверен, что он меня возьмёт на главную роль. И он никак и ничем не демонстрировал мне то отношение, о котором я прочёл у него в воспоминаниях. В них было написано, что он пошёл на проект только потому, что у него были четыре гаранта: актёр Коля Бурляев, оператор Вадим Юсов, художник Евгений Черняев и композитор Вячеслав Овчинников», — признавался артист.

Ранее народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в беседе с ФАН рассказала, как решила стать актрисой.