Николай Бурляев рассказал о съёмках фильма «Иваново детство»
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В частности, Бурляев рассказал о съёмках фильма «Иваново детство» Андрея Тарковского.
«Когда мы снимали «Иваново детство», ко мне не было никаких снисхождений! Он общался со мной как со взрослым, готовил к тому, что сейчас у меня будут самые, может быть, трудные сцены в моей жизни. Я играл войну. Я проживал войну. Я долго не знал, что он ко мне так положительно отнёсся с самого начала. Наоборот, долго не был уверен, что он меня возьмёт на главную роль. И он никак и ничем не демонстрировал мне то отношение, о котором я прочёл у него в воспоминаниях. В них было написано, что он пошёл на проект только потому, что у него были четыре гаранта: актёр Коля Бурляев, оператор Вадим Юсов, художник Евгений Черняев и композитор Вячеслав Овчинников», — признавался артист.
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