Николай Бурляев рассказал о съёмках фильма «Иваново детство»

Короткая ссылка
Народный артист России Николай Бурляев 3 августа празднует 75-летие. В честь юбилея «Российская газета» опубликовала выдержки из интервью артиста разных лет.
Николай Бурляев рассказал о съёмках фильма «Иваново детство»
  • © РИА Новости / Александр Поляков

В частности, Бурляев рассказал о съёмках фильма «Иваново детство» Андрея Тарковского.

«Когда мы снимали «Иваново детство», ко мне не было никаких снисхождений! Он общался со мной как со взрослым, готовил к тому, что сейчас у меня будут самые, может быть, трудные сцены в моей жизни. Я играл войну. Я проживал войну. Я долго не знал, что он ко мне так положительно отнёсся с самого начала. Наоборот, долго не был уверен, что он меня возьмёт на главную роль. И он никак и ничем не демонстрировал мне то отношение, о котором я прочёл у него в воспоминаниях. В них было написано, что он пошёл на проект только потому, что у него были четыре гаранта: актёр Коля Бурляев, оператор Вадим Юсов, художник Евгений Черняев и композитор Вячеслав Овчинников», — признавался артист.

Ранее народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в беседе с ФАН рассказала, как решила стать актрисой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить