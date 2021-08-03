В Башкирии ожидается жара до +38 °С и шквалистый ветер

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Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие дни. Как отмечается, в республике ожидают очень жаркую погоду.
В Башкирии ожидается жара до +38 °С и шквалистый ветер
  • Reuters

Об этом пишет mkset.ru.

Во вторник, 3 августа, осадков не ожидается, ветер южный умеренный. Столбик термометра достигнет отметки +30... +35 °С, местами около +38 °С.

4 августа днём местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, во время гроз шквалистый. Ночью +17... +22 °С, днём +31... +36 °С, местами до +38 °С.

В четверг, 5 августа, местами кратковременные дожди, грозы и сильный ветер, днём возможен град.

Температура воздуха ночью +17...+22 °С, днём до +27... +32 °С, по югу до +36 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.

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