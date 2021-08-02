Вильфанд рассказал о погоде в Подмосковье в августе

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Московской области в августе.
Вильфанд рассказал о погоде в Подмосковье в августе
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Все расчёты, которые мы провели, показывают, что нынешний август будет тёплым. Температура будет выше многолетних значений», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, ожидаются периоды повышения и понижения температур, но перепад будет незначительным.

«Август в Подмосковье ожидается тёплым, выше нормы. Осадков ожидается около нормы. В ближайшую неделю существенных осадков не будет. Только небольшие кратковременные дожди», — добавил Вильфанд.

Ранее kp.ru сообщал, что МЧС выпустило штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить