Вильфанд рассказал о погоде в Подмосковье в августе
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«Все расчёты, которые мы провели, показывают, что нынешний август будет тёплым. Температура будет выше многолетних значений», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, ожидаются периоды повышения и понижения температур, но перепад будет незначительным.
«Август в Подмосковье ожидается тёплым, выше нормы. Осадков ожидается около нормы. В ближайшую неделю существенных осадков не будет. Только небольшие кратковременные дожди», — добавил Вильфанд.
Ранее kp.ru сообщал, что МЧС выпустило штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге.