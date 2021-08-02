Вильфанд рассказал о погоде в Подмосковье в августе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Московской области в августе.

«Все расчёты, которые мы провели, показывают, что нынешний август будет тёплым. Температура будет выше многолетних значений», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, ожидаются периоды повышения и понижения температур, но перепад будет незначительным.

«Август в Подмосковье ожидается тёплым, выше нормы. Осадков ожидается около нормы. В ближайшую неделю существенных осадков не будет. Только небольшие кратковременные дожди», — добавил Вильфанд.

Ранее kp.ru сообщал, что МЧС выпустило штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге.